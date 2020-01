Canta in strada Sanremo,gente lo difende

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 25 GEN - Un ragazzo di origine africana che stava cantando accompagnato da una base musicale nel centro storico di Sanremo è stato fermato e allontanato dai vigili urbani che hanno interrotto la musica e hanno cercato di mandarlo via. Il ragazzo ha dato in escandescenze e è stato fermato con il supporto dei carabinieri. I cittadini però si sono schierati con il giovane urlando "ma quale città della musica", "Stava soltanto cantando, non faceva nulla di male". In una Sanremo che si avvicina al Festival della Canzone Italiana il ragazzo, che tutti conoscono nel quartiere, stava a suo modo animando la 'movida' serale. Gli agenti lo avrebbero controllato sulla scorta di un provvedimento del Comune che consente di esibirsi soltanto a musicisti certificati che abbiano frequentato il conservatorio.