Ranieri, col Sassuolo una Samp arrabbiata

(ANSA) - GÉNOVA, 24 GEN - "Il Sassuolo? Ci arriviamo arrabbiati perchè a Roma, per la prima volta nella mia gestione, non siamo stati squadra. Mi dispiace per tutti i nostri tifosi".

Così il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri in vista del match di domenica al Ferraris con la squadra di De Zerbi. Il tecnico blucerchiato avverte: "Si riparte con i piedi per terra.

Non credo che i ragazzi si siano fatti prendere dall'euforia dopo i cinque gol al Brescia. La Lazio? Affrontavamo una squadra che volava sulle ali dell'entusiasmo. La cosa che mi ha lasciato un po' esterrefatto è che siamo stati un po' aperti mentre io avevo chiesto di stare più chiusi".

Soddisfatto per l'arrivo di Lorenzo Tonelli in difesa ("L'ho visto bene. Già faceva parte di questo gruppo, è entrato tranquillamente come se non fosse mai andato via dalla Sampdoria "). L'ex Napoli potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Colley mentre a centrocampo tornerà Ramirez insieme a Vieira, Thorsby e Linetty. In attacco invece Quagliarella e Gabbiadini.

(ANSA).