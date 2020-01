Invitalia finanzia Pmc di Genova con 10 milioni

L'agenzia nazionale del Mise per lo sviluppo d'impresa, Invitalia, ha finanziato con 10,7 milioni la società per azioni genovese 'Phase Motion Control', operante nel settore della meccatronica avanzata, 120 le assunzioni previste nel piano di sviluppo. Serviranno a migliorare e sviluppare nuovi processi produttivi: dai super motori elettrici per i sottomarini agli ascensori per i grattacieli, dagli attuatori per i simulatori di volo, ai sistemi di controllo per grandi telescopi o i servosistemi delle macchine a controllo numerico.

Nove milioni e centomila euro saranno destinati alla razionalizzazione e ristrutturazione della sede produttiva di Genova Sestri Ponente, dove verranno internalizzate alcune fasi del processo produttivo, un milione e seicentomila euro saranno investiti per il risparmio energetico della sede.

Una volta conclusa la realizzazione del programma d'investimento, l'impresa prevede di incrementare la propria forza lavoro con 120 nuovi addetti, di cui 36 altamente qualificati. (ANSA).