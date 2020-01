Calcio: Bucci, mi auguro genovesi risalgano la china

(ANSA) - GÉNOVA, 21 GEN - "Mi auguro che anche il calcio di Genova possa risalire la china come sta facendo la città di Genova". Lo ha detto il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci a margine di un convegno commentando l'ultimo posto in classifica del Genoa e il quintultimo della Sampdoria. "Non ne so niente di calcio, non è il mio ambiente - ha detto Bucci -.

Il calcio è anche l'immagine di Genova ma è uno sport e noi abbiamo tanti sport. La pallanuoto e la vela sono a livelli internazionali, mi auguro che anche il calcio possa risalire la china". La crisi delle squadre genovesi potrebbe incidere sulla gestione della stadio: "La vendita dello stadio è sempre sul tavolo - ha detto il sindaco -, le due società al momento non stanno attaccando, se c'è qualcuno che è interessato ben venga".

(ANSA).