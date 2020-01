M5S: due donne in lizza per candidatura regionali Liguria

Due donne sono rimaste in lizza, in Liguria, nella corsa per diventare il candidato alle elezioni regionali di primavera del Movimento Cinque Stelle. Sono la capogruppo regionale, Alice Salvatore, e Silvia Malivindi, avvocato, consigliere comunale a Ventimiglia, già candidata all'europarlamento. "Hanno ricevuto più voti - spiega una nota - senza raggiungere il numero necessario per diventare automaticamente candidato alla presidenza. Gli iscritti su Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Liguria saranno dunque chiamati giovedì 23 gennaio a votare tra questi due nominativi per decidere il nome della candidata alla presidenza della Regione per il MoVimento 5 Stelle". Per essere candidato bisognava superare il 50% dei votai. A Votare sono stati 762. Quanto hanno raccolto Salvatore e Malivindi non è stato reso noto per non influenzare il voto del ballottaggio.

Questi i voti che hanno ricevuto gli altri candidati: Andrea Boccaccio 118 voti, Rodolfo Sanna 27 voti, Andrea Weiss 27 voti, Oscar Giacomo Felice Lapina 20 voti, Raffaele Rizzo 15 voti, Mario Maturanza 12 voti e Gabriele Chiono 9 voti. (ANSA).