Hunziker, su donne invertire cultura sbagliata

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Anche Michelle Hunziker dice la sua su Sanremo - festival che peraltro ha condotto nel 2018 insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino - attraverso i social.

Sul suo profilo ufficiale Instagram la showgirl ha postato un video e un articolato ragionamento: "Ho pensato molto - scrive - a quello che è successo in questi giorni... per fortuna siamo in tanti a cercare di invertire una cultura profondamente sbagliata rispetto alla percezione che hanno le donne in questo paese...

ma evidentemente non basta... avanti tutta!! #sanremo2020".

Nel video, dove parla seduta a una scrivania con uno sfondo probabilmente artificiale dove si intravedono un laghetto e dei fiori, la conduttrice afferma tra l'altro: "Devo dire, per esperienza, che è davvero faticoso ogni volta avanzare, perché la vecchia e sbagliata cultura è davvero ancora profondamente radicata, difficile da estirpare. Dietro ogni piccola battaglia vinta, c'è un sacrificio fatto da donne e uomini che sono stufi di confrontarsi ancora nel 2020 con i soliti preconcetti, i quali tra l'altro portano inevitabilmente a discriminazione, violenza psicologica, fisica e, nei casi più estremi e purtroppo sempre più frequenti, al femminicidio...Sarebbe stato veramente bello - prosegue nel video - vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per le donne. E invece no. E proprio nel 70mo compleanno del festival non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro.

Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il paese. Detto questo faccio i miei auguri e spero che vada tutto bene, resto la fan numero uno del festival" (ANSA).