(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Genoa-Roma 1-3 in una partita della 20/a giornata (prima di ritorno) del campionato di Serie A, giocata a Marassi. Queste le reti: nel pt 5' Cengiz Under, 44' Biraschi (autorete), 45' Pandev; nel st 29' Dzeko. Con il successo di oggi la Roma va a 38 punti e a -7 dalla Lazio, terza in classifica che sfiderà domenica prossima nel derby della Capitale. Male il Genoa soprattutto per due gravi errori di Perin che regala altrettante reti agli avversari. Briaschi fa autorete e Pandev non basta. (ANSA).