Oltre 500 banchi a fiera di Chiavari

Oltre 500 venditori ambulanti oggi e domani saranno presenti a Chiavari in occasione della tradizionale fiera di S. Antonio. Provenienti da varie regioni italiane, gli espositori hanno occupato l'intero centro storico chiavarese e alcune vie laterali compreso il grande viale Kasman. La storia della fiera di S. Antonio risale addirittura al medioevo e vede la partecipazione di decine di migliaia di persone provenienti dal Tigullio e da tutto l' arco dell'entroterra. Massima attenzione delle forze dell'ordine per la possibile concentrazione di venditori abusivi e di borseggiatori, tutti i vigili urbani sono mobilitati e si avvarranno anche dei volontari di associazioni locali di protezione civile. Il Comune dovrebbe incassare oltre 100mila euro per l'occupazione di suolo pubblico.