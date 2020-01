Calcio:Fonseca,Spinazzola sta bene, domani gioca dall'inizio

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Per domani non penso a qualcosa di diverso, giocano Spinazzola e Santon. Spinazzola sta bene, si è allenato molto bene, giocherà domani, è pronto. E' contento, mi sembra contento". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa. Il tecnico tiene quindi a sottolineare che l'esterno protagonista del 'giallo' di mercato con l'Inter, xhe ha coinvolto anche Politano, sta fisicamente bene ed è in grado di scendere in campo, cosa che domani farà dall'inizio. (ANSA).