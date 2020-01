Open Australia: sorteggio tabellone, Berrettini sfida Harris

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Gli Australian Open di tennis entrano nel vivo. Si comincia il 20 gennaio e subito scende in campo il numero 2 del mondo Novak Djokovic contro il tedesco Jan Lennard Struff (n. 37 del ranking). Compito facile, deciso dai sorteggi effettuati a Melbourne, per il numero uno Rafa Nadal, che al primo turno trova il boliviano Hugo Dellien (n.72), e per l'altro big Roger Federer (n. 3) che affronterà l'americano Steve Johnson (81). Due italiani sono teste di serie, Matteo Berrettini (n.8) e Fabio Fognini (n. 12). Al primo è toccato il sudafricano Lloyd Harris (91) avversario certamente abbordabile, mentre il secondo se la vedrà con l'americano Reilly Opelka (n.

38). Nel tabellone principale c'è posto anche per il 18enne altoatesino Jannik Sinner (n. 79), che sfiderà uno proveniente dalle qualificazioni. Sorteggio negativo per gli altri italiani in campo: a Marco Cecchinato (76) è toccato Alexandr Zverev (n.

7), Lorenzo Sonego (n. 52) dovrà sfidare Nick Kyrgios (n. 26), mentre Salvatore Caruso (94) avrà uun compito proibitivo con il fenomeno greco Stefanos Tsitsipas (n.6). E' andata meglio a Andreas Seppi (n. 84), che affronterà il serbo Kecmanovic (n.

53). (ANSA).