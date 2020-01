Turismo: Enit,portiamo Liguria nel mondo

"La Liguria è una regione che ha tanto sofferto in questi due anni e abbiamo ritenuto importante mostrare la nostra vicinanza e ragionare insieme a Regione Liguria e Comune di Genova su quali siano le iniziative da portare avanti insieme e che possano essere sviluppate attraverso i nostri 28 uffici nel mondo, per promuovere le destinazioni e i turismi della regione". Lo ha detto il presidente di Enit Giorgio Palmucci oggi al termine del vertice con Regione e Comune.

Tra le iniziative annunciate da Palmucci "un workshop a Nizza, che è molto importante soprattutto per il Ponente ligure, ma saremo presenti in Francia anche con il nostro ufficio di Parigi nel quale verranno utilizzati i video realizzati da Comune e Regione per presentare la Liguria. In più, sapendo che nel 2022 ci sarà la finale della Ocean Race a Genova, faremo in modo di presentare la Liguria alla Seatrade a Miami. Infine - ha detto - prevediamo di organizzare un evento specifico in Russia, mercato molto importante per la regione.