Dà a fuoco salone bellezza, indagini

Incendio doloso la scorsa notte in un salone di bellezza in piazza Sturla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato subito le fiamme. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, un uomo ha spaccato la vetrina del negozio e ha appiccato il fuoco.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno interrogato le titolari per cercare di capire chi abbia acceso il rogo e per quale motivo.