Promessi sposi spacciatori, arrestati

Avrebbe dovuto sposarsi la prossima settimana la coppia arrestata dai carabinieri di Albenga per spaccio di stupefacenti. Lui 40 anni, è stato bloccato durante un controllo antidroga ad Albenga e trovato in possesso di 4 dosi di eroina. L'uomo, pregiudicato, è stato portato nella sua abitazione per una perquisizione. In casa c'era la fidanzata 47enne di Albenga, pregiudicata, tossicodipendente e affidata in prova ai servizi sociali. Durante la perquisizione il cane antidroga "Bono" ha fiutato altre dosi di eroina, una decina di grammi in tutto e contante per 850 euro, quest'ultimo recuperato dalla vaschetta del water. Con droga e soldi, trovate anche le fedi nuziali con i loro nomi e la data del matrimonio fissata per la prossima settimana. La coppia è stata arrestata per detenzione, in concorso, di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.