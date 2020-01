Successo cimento Epifania a Imperia

Sono 245, in crescita rispetto al 2019, quand'erano "soltanto" 213, i temerari, che stamattina hanno voluto salutare il nuovo anno con il classico cimento invernale dell' Epifania, organizzato da Balneare Imperiese con il Comune a Imperia. L'appuntamento, come sempre, alle 9, alla spiaggia d'Oro, di Borgo Prino. Il tuffo è stato preceduto da alcuni balli per scaldare i muscoli e, a fine cimento, panettone e cioccolata calda per tutti i partecipanti. Presenti uomini, donne e bambini. la più anziana: Milvia, di 86 anni. Presenti la Protezione Civile, la Guardia Costiera e una pubblica assistenza del 118.