Sette bloccati in rifugio, salvati

Sette escursionisti, tre uomini e quattro donne, tra i 30 e i 40 anni, della provincia di Cuneo, rimasti bloccati al "Rifugio Sanremo", sopra il monte Saccarello, in provincia di Imperia, a causa del ghiaccio e delle condizioni piuttosto proibitive della neve, sono stati salvati oggi dal Soccorso Alpino. Gli escursionisti erano partiti ieri dal Colle Melosa, dove hanno posteggiato l'auto, incamminandosi verso il rifugio. Essendo scarsamente equipaggiati, tuttavia, si sono resi conto di non riuscire a tornare indietro. Hanno quindi allertato i rocciatori imperiesi, trascorrendo la notte nel rifugio. Gli uomini del Soccorso Alpino hanno portato loro ramponi, imbrago e corda, in modo da affrontare l'impegnativa discesa. Più o meno nello stesso punto, ieri, era rimasto gravemente ferito un altro escursionista scivolato nel dirupo e tratto in salvo dal padre.