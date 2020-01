Riaperta statale Aurelia a Chiavari

E' stata riaperta al traffico, a senso unico alternato, la strada Aurelia a Chiavari, che era stata interrotta da una frana il 22 dicembre scorso. Il lavoro dei tecnici dell'Anas ha consentito di togliere l'enorme massa di roccia e terra che era caduta sulla carreggiata proprio all'ingresso di una galleria. Una donna era rimasta ferita in modo lieve dopo avere colpito con l'auto alcune rocce precipitate. L'interruzione della statale, che collega due centri densamente abitati come Rapallo a Chiavari, ha creato gravi disagi a tanti residenti della zona. La strada verrà chiusa in caso di allerta meteo.