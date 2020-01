Rocchetta Nervina, arriva gru da 100 t.

(ANSA) ROCCHETTA NERVINA (IMPERIA), 2 GEN - Entro il prossimo 10 gennaio, Rocchetta Nervina, il Comune di circa trecento abitanti in Val Nervia rimasto isolato il 27 novembre per il crollo di un tratto della provinciale 68, potrà uscire dall'isolamento. Stamani, infatti, è arrivata la gru da 100 tonnellate, il cui compito sarà quello di posizionare un ponte bailey per scavalcare la frana e permettere agli abitanti di tornare a spostarsi con i mezzi. Per posizionare il ponte la gru utilizzerà un braccio di 14 metri. Domani, una seconda gru più piccola, inizierà ad assemblare le varie parti del porte.