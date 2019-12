De Micheli:Aspi aiuti il porto di Genova

Il ministro per le infrastrutture Paola De Micheli ha chiesto a Aspi di fornire un supporto economico al Porto di Genova, grandemente danneggiato dalla congestione del traffico cittadino dovuta alle limitazioni di alcune strade dove sono aperti cantieri e dove sono stati avviati controlli. "Una situazione di enorme complessità - si legge nel comunicato del Mit - che sta comportando un notevole riflesso economico e sociale: la difficoltà della circolazione dei camion da e verso il porto genera ritardi nell'attività economica e crea disagi consistenti alla popolazione. Per questi motivi, l'Autorità portuale di Genova, in accordo con i terminalisti, potrebbe anticipare le attività di carico e scarico dalle ore 6 alle ore 4 del mattino".