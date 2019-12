A cimento Loano in 247, c'è bimbo 2 anni

(ANSA) - LOANO, 28 DIC - Sono stati 247 i temerari che hanno partecipato alla 33/a edizione del Cimento invernale di nuoto a Loano. Un numero record per l'iniziativa. Gli appassionati del bagno invernale si sono ritrovati ai Bagni Solemare e ai Bagni Medusa. Un caldo sole quasi primaverile e la temperatura dell'acqua di 14 gradi (come quella dell'aria) hanno creato condizioni ideali. Il cimentista più maturo è stato Arturo Arnone, 83 anni, mentre il giovane è stato Cristiano Gallo, 2 anni appena compiuti. Il premio speciale per il costume più divertente è stato assegnato a Rosa Masi, che si è tuffata in tenuta da clown. Nel giorno di Santo Stefano i partecipanti al cimento di Riva Trigoso erano stati 320.