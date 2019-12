Mareggiata,Varigotti palazzine inagibili

La mareggiata annunciata sta facendo danni nel Ponente della Liguria. Nel borgo di Varigotti, a Finale Ligure, c'è stato il cedimento di un muro di contenimento del fronte mare. Tre palazzine, tra vico Fontana e vico Mendaro sono state dichiarate inagibili. Il moto ondoso ha distrutto il litorale, con l'acqua che si è infiltrata sotto le abitazioni.

"La situazione è critica, c'è il rischio di crolli. alcuni civici sono abitati e le persone sono state sfollate, altri sono seconde case e abbiamo avvisato i proprietari di non venire per passare le feste natalizie" spiega il sindaco Ugo Frascherelli.

Distrutta anche la condotta fognaria e si registrano danneggiamenti anche agli impianti per l'erogazione del gas. Il mare ha fatto danni anche a Portosole e Porto Vecchio a Sanremo.

Ci sono stati il cedimento di una porzione di muro della testata del "Molo Palinuro" e danni al manto stradale del molo "Bongiovanni". Ad Alassio, dove il mare ha raggiunto la passeggiata e il Comune è stato costretto a chiuderla.

A Sestri Levante, chiusa l'Aurelia nei pressi delle gallerie Sant'anna, dove la mareggiata ha portato acqua e detriti.