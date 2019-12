A rischio salita Poggio Milano-Sanremo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 21 DIC - La strada sulla quale si disputa la classicissima di primavera di ciclismo con la 'salita del Poggio' a Sanremo è in pessime condizioni per le recenti grandi piogge che si sono abbattute sul ponente ligure, circa 300 mm. "Rischiamo - ha detto il sindaco Biancheri al termine di una riunione al Coc - che non si possa più tenere la Milano-Sanremo".