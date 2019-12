Natale senza stipendio per operai Iml

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Natale triste e senza stipendio e tredicesima per i 53 dipendenti della società Iml, produttrice di raccordi per il settore petrolifero, situata a Bargonasco, frazione di Casarza Ligure. Mancano gli stipendi da tre mesi mentre sono aumentati i debiti con i fornitori delle materie prime. La vertenza domani sarà portata all'attenzione pubblica con un corteo dei lavoratori e delle loro famiglie dalla sede dell'Iml fino al centro del paese attraverso la statale 523 Sestri Levante-Passo di Cento Croci. La società fa capo ai fratelli Farina. Per la proprietà la crisi è iniziata due anni fa quando una frana ha travolto una parte di un capannone con una linea di trafila. La richiesta danni presentata alla Regione, a quanto si apprende, al momento non ha ancora trovato soluzione. I sindacati evidenziano le spese sostenute per la ripresa produttiva ma denunciano la mancanza di un piano industriale. Domani la rsu e i sindacati comprensoriali incontreranno il sindaco Giovanni Stagnaro e le forze politiche.