Tennis:Fognini "2019 tra luci e ombre, Montecarlo ciliegina"

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Quest'anno Montecarlo è stata una bella ciliegina, ma nei tornei piccoli ho giocato malino e in quelli grandi, tranne Parigi, ho raccolto poco". Fabio Fognini traccia un bilancio della sua stagione a margine del Supertennis Awards 2019, a Torino. "Per fortuna non ci sono solo io, ho sempre detto che più siamo meglio è", dice a proposito dell'exploit di giovani azzurri come Matteo Berrettini e Jannik Sinner. "Ci sono giovani molto promettenti. La più grande delusione? La Davis, non essere riusciti ad andare avanti - dice il tennista ligure -. Eravamo tutti stanchi per diversi motivi: vedremo il prossimo anno".

Alla Nuvola Lavazza, per il gala, c'è anche Berrettini, che annuncia il forfait all'Atp Cup, primo impegno del 2020. Una decisione presa a scopo precauzionale, dopo il problema addominale. "La pressione aumenta, ma fa parte del processo - prosegue Berrettini -. Più vinci più i risultati arrivano più la pressione cresce. Obiettivi per il 2020? Mai messo obiettivi prima di iniziare e non lo farò neanche questa volta. La stagione passata è stata molto positiva, sono arrivate anche sconfitte da cui imparare". (ANSA).