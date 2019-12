Tartaruga ceramica ispira la lentezza

Verrà presentata sabato a Savona l'opera Controcorrente, dell'artista francese Anne Laure Sacriste. L' iniziativa è del Museo della Ceramica e del Lions che promuovono il progetto "Un artista per la città".

Controcorrente servirà a finanziare l'acquisto di dispositivi medici per l'Ospedale San Paolo ed è un invito a riflettere sui temi ambientali. Sacriste ha creato il prototipo di una tartaruga ispirandosi all'Emys Orbicularys, testuggine presente sul territorio albenganese, tutelata dal Centro Emys con Wwf Liguria, Provincia e Acquario di Genova. Dal calco è stata realizzata un'edizione di 100 esemplari in ceramica policroma.

Per l'artista è una sollecitazione a riflettere sulla lentezza e il tempo, sull'uomo che vive in modo frenetico e iperconnesso a causa dell'ossessione sociale per l'efficienza e la paura della noia. Sacriste ricorda come la noia sia sempre alla base di ogni processo creativo. Per riconnettersi con sé stesso, l'uomo ha bisogno di rallentare vivendo il "qui" e "ora" di ogni momento.