Sanremo: Amadeus, ho scelto i Big ma ora penso ai giovani

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Il festival edizione n.70 è entrato nel vivo, ma io non sono agitato, sono felice. Fosse per me mi sarei trasferito a Sanremo già due mesi fa". Ostenta tranquillità Amadeus che alla prima uscita in vista del prossimo festival ha già battuto un record: è il primo conduttore a fare la conferenza stampa all'Ariston. L'occasione è la presentazione di Sanremo Giovani, che domani 19 dicembre su Rai1 in prima serata, decreterà gli 8 finalisti che si daranno battaglia tra le Nuove Proposte a febbraio (4-8 febbraio). "I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a un Sanremo che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica".

A decretare chi avrà il pass sarà la giuria tv composta da Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Carlo Conti, Gigi D'Alessio, insieme alla Commissione del Festival, alla giuria demoscopica e al televoto.

Ma Amadeus è al lavoro anche sui Big, che saranno svelati il 6 gennaio durante I Soliti Ignoti. "La mia playlist di 22 è pronta. Almeno dieci sono rimasti fuori con dispiacere".

Tra le novità Al Bano e Romina Power super ospiti di Sanremo 2020. Lo ha anticipato lo stesso cantante a Porta a Porta, mentre durante la trasmissione VivaAsiago10! Fiorello ha annunciato che Jovanotti non sarà al festival. (ANSA).