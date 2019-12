Cadde su bus, condannato automobilista

Il giudice per l'udienza preliminare Cinzia Perroni ha assolto il conducente del bus della Amt che, a causa di una manovra scorretta di una automobilista, provocò la morte di una passeggera del mezzo pubblico. La conducente dell'auto (difesa dall'avvocato Federico Cappellini) ha patteggiato la condanna a 10 mesi e 20 giorni e la sospensione della patente per due anni e otto mesi. Il giudice ha rilevato che il conducente del bus (difeso dagli avvocati Gabriella Peirano e Luca Ciurlo) ha tenuto una condotta di guida corretta. Il pubblico ministero Patrizia Petruzziello aveva chiesto il rinvio a giudizio per entrambi. I fatti risalgono a un anno fa.

L'anziana passeggera, Carmela Ruscillo, a causa della brusca frenata del bus per evitare l'auto era caduta sbattendo la testa ed era morta tre giorni dopo all'ospedale dove era ricoverata.

Secondo quanto ricostruito dall'indagine, la macchina non aveva dato la precedenza e il conducente del bus, per evitarla, aveva frenato bruscamente facendo cadere l'anziana.