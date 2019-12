Asl3 apre ambulatori nei weekend

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Per evitare le lunghe attese che spesso i codici bianchi devono sopportare nei pronto soccorso la Asl3 da domani aprirà due nuovi ambulatori nei giorni di festa e weekend a Recco (ex ospedale S.Antonio) e a Sampierdarena (Palazzo della Salute della Fiumara). Una decisione assunta dopo l'esperienza positiva dell'ambulatorio del fine settimana aperto l'anno scorso a Rivarolo in Valpolcevera. Il servizio gratuito, in accesso diretto e senza impegnativa, è disponibile il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20. Le nuove realtà, Fiumara e Recco, saranno aperte in via sperimentale fino al 30 aprile 2020, mentre per la Valpocevera fino al 30 settembre del 2020.

Non si tratta di postazioni d'emergenza in sostituzione ai pronto soccorso ospedalieri ma di ambulatori destinati a trattare i casi che non rappresentano un rischio per la vita del paziente consentendo di affrontare in tutta tranquillità, con ridotti tempi d'attesa rispetto ai Pronto Soccorso, i casi di patologie minori.