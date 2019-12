Steward e Genova blinda shopping natale

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Il Comune di Genova 'blinda' lo shopping natalizio ingaggiando steward per la tranquillità di commercianti e cittadini. L'assessorato alla Sicurezza nei giorni di sabato e domenica dal 14 al 31 dicembre ha deciso di mettere steward in cinque zone della città: Certosa, Sampierdarena, Sestri Ponente, via San Vincenzo e corso Buenos Aires. Gli steward avranno il compito di contribuire alla percezione di sicurezza e, nel caso di anomalie, contatteranno la polizia locale o le forze di polizia. "Vogliamo che le feste siano un periodo sereno per tutti i cittadini e per le attività economiche - dice l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino - Polizia Locale, Polizia e Carabinieri, garantiscono sempre la sicurezza nei quartieri. Crediamo che l'attività degli steward debba essere una cosa diversa, mirata alla prevenzione di situazioni di rischio grazie alle segnalazioni di degrado urbano o di potenziale disagio per chi frequenta le strade: un occhio in più per la tranquillità delle Feste".