Maestre fanno dipingere sardine in asilo

Bimbi con meno di 3 anni coinvolti dalle maestre a disegnare sardine per la manifestazione che si è svolta in piazza De Ferrari il 28 novembre scorso. La denuncia di quanto accaduto nelle aule dell'asilo nido vico Rosa, nel centro storico di Genova, è stata al centro di interrogazioni in Consiglio comunale da parte di esponenti del centrodestra, Marta Brusoni (Vince Genova) e Lorella Fontana (Lega). Le due hanno stigmatizzato il caso e chiesto all'amministrazione cosa intenda fare nei confronti di chi gestisce la struttura scolastica.

L'asilo, di proprietà comunale, è stato affidato alla cooperativa sociale Mignanego attraverso un bando pubblico nel 2015 con una concessione decennale. L'attività di laboratorio, anche se realizzata dalle maestre dopo aver chiesto l'autorizzazione dei genitori, è all'attenzione del Comune. L'assessore ha sottolineato che il Comune ha deciso di "convocare i responsabili della cooperativa per affrontare e comprendere la dinamica dei fatti accaduti".

"E' difficile pensare in che cosa consisterebbe un laboratorio politico con bambini di tre anni". Lo afferma Paola Campi, legale rappresentante della cooperativa sociale Mignanego e responsabile dei servizi dopo le interrogazioni presentate in Comune dopo che all'asilo nido comunale gestito dalla cooperativa erano state colorate sardine da portare in piazza. "Questo tipo di laboratorio era stato chiesto da un gruppo di genitori, noi collaboriamo da sempre con i genitori. Allora abbiamo informato tutti, attraverso la nostra chat su whatsapp, che era stata richiesta questa attività e abbiamo scritto che se qualcuno fosse stato contrario poteva anche dircelo privatamente. In questo caso, per non discriminare, a quei piccoli avremmo fatto disegnare un totano o una balena", spiega Campi all'ANSA. "Nessuna lamentela è arrivata e solo al termine dell'attività una mamma ha fatto polemica, dicendo che era stata svolta un'attività politica".