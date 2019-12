Doveri arbitra derby Genova, Fiorentina-Inter a Mariani

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sarà Daniele Doveri di Roma l'arbitro designato per il derby Genoa-Sampdoria, uno degli anticipi della 16/a giornata del campionato di serie A in programma sabato alle 20.45. Napoli-Parma, sempre in programma sabato sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Fabrizio Pasqua di Tivoli è stato designato per Juventus-Udinese mentre Maurizio Mariani di Aprilia dirigerà il posticipo di domenica tra Fiorentina e Inter. (ANSA).