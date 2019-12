Con Mais navi diventano 'intelligenti'

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Dalla posizione geografica alle performance del motore, dalle informazioni sul meteo allo stato del mare, sono oltre duecento i segnali provenienti da ogni angolo della nave che finiscono sotto la lente di Mais (Maritime Artificial Intelligence System), sistema sviluppato dalla società genovese Scenario che ha portato l'intelligenza artificiale nel mondo marittimo. Grazie a Mais, presentato oggi in una conferenza stampa, i dati provenienti dalle navi vengono inviati a un sistema di simulazione che permette l'esecuzione e lo studio da remoto di tutte le operazioni di coperta e sala macchine sia durante la navigazione sia in fase di manovra in porto. Informazioni che, una volta elaborate, vengono nuovamente inviate a bordo, aiutando l'equipaggio nei processi decisionali operativi e commerciali. In questo modo è possibile ottenere la massima efficienza a bordo, con un'incidenza su processi, sicurezza e, soprattutto, consumi, con un forte beneficio economico per le compagnie armatrici