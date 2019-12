Calcio:Samp;Ranieri, il derby azzera tutto, voglio cuore

"E' il cuore che ti fa dare quel qualcosa in più". Claudio Ranieri carica la Sampdoria in vista del derby di sabato col Genoa e parla chiaro: "Arriviamo a questa sfida dopo tre sconfitte, peggio non si potrebbe, ma non ci piangiamo addosso. Ogni partita fa storia a se, il derby azzera tutto: chi sta male e chi sta bene. Mi aspetto una partita gagliarda". Sabato sera, potrà contare sul recupero dell'esterno difensivo Depaoli e del trequartista Ramirez, che non erano al meglio per un problema muscolare e un attacco febbrile. A centrocampo da valutare invece Jankto, che non è al top per un affaticamento. (ANSA).