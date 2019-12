A Genova in esposizione il 'Presepe del Maragliano'

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Torna in esposizione a Palazzo Brignole e Sale di Genova che ospita la scuola delle suore Marcelline il presepe storico realizzato dai discepoli di Anton Maria Maragliano (1664-1739), uno dei maggiori esponenti del Barocco genovese. Il presepe, composto da circa 30 figure rivestite con abiti originali, realizzati in pregiate stoffe dell'epoca e con accessori ispirati alla liturgia, come scettri, cestini in filigrana e pissidi accostati alle figure dei Magi, era stato ritrovato per caso tra le mura della villa. Per l'inaugurazione, prevista per domani pomeriggio alle 17, un quartetto d'archi del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova eseguirà musiche di Beethoven, Mozart e Schubert. Il presepe rimarrà esposto al pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie (ANSA).