Samp: Ranieri, voglio vittoria ma occhio a Parma

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - Claudio Ranieri sa quanto potrebbero valere i tre punti in palio domani al Ferraris col Parma ma predica prudenza perché la Sampdoria non può permettersi un altro passo falso dopo il ko di Cagliari. "E' una partita che dobbiamo vincere ma bisogna stare molto attenti" dice l'allenatore blucerchiato che non si fida degli emiliani di Roberto D'Aversa: "Il Parma ha una catena di destra molto importante con Kulusevski. Dall'altra parte c'è Gervinho, poi davanti c'è Kucka e hanno tanti bei punti di riferimento".

L'allenatore dovrebbe confermare sulla fascia destra difensiva Thorsby viste le defezioni di Bereszynski e Depaoli. In attacco la doppietta di Cagliari ha dato slancio a Fabio Quagliarella che proprio oggi ha festeggiato l'allungamento del contratto fino al 2021: "Il suo rinnovo è importante per tutti. Dà un senso di continuità. Si era già sbloccato ma penso che questo possa dargli modo di essere ancora più tranquillo".

La sconfitta di Cagliari non ha lasciato strascichi, Ranieri sa che la sua Sampdoria finalmente sta ritrovando la rotta giusta: "La squadra deve lottare e avere la determinazione necessaria per stare fuori dalle sabbie mobili". (ANSA).