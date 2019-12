Restaurato dipinto di Lorenzo De Ferrari

(ANSA) - GENOVA, 6 DIC - Restaurato il dipinto 'La Vergine Assunta e la Santissima Trinità con i santi Leone Magno e Martino', dipinto nel 1714 del pittore genovese Lorenzo De Ferrari, che resterà esposto a Palazzo Reale fino all'8 marzo. A scoprire il dipinto nel comune di Casaleggio Boiro Franco Boggero, che, oltre a essere un cantautore, è anche storico dell'arte della Soprintendenza. "Il quadro è stato ritrovato nell'oratorio, in cattivo stato di conservazione - spiega Rossana Vitiello, storica dell'arte del Segretariato regionale del Mibact - e da qui abbiamo iniziato un'impresa per farlo restaurare. Il dipinto ha recuperato le cromie, che erano offuscate dall'umidità". Il restauro è avvenuto grazie a un finanziamento straordinario di circa 15 mila euro che il Segretariato regionale per la Liguria è riuscito a ottenere dalla Direzione Generale Bilancio del Mibact. Ad accompagnare la storia del quadro anche un fumetto animato che è stato realizzato da Enzo Marciante.