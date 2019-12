Frana blocca statale della Fontanabuona

Una frana è caduta la scorsa notte sulla statale 225 della Fontanabuona tra Bavaggi, nel Comune di San Colombano e San Pietro in Sturla, nel Comune di Carasco. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e i tecnici di Anas per ripristinare la viabilità. Il traffico è bloccato per tutti i mezzi. I bus Atp vengono fatti fermare rispettivamente a Calvari e al capolinea di Carasco. Problemi anche per gli scuolabus. Il traffico in val Fontanabuona è in tilt. Lunghe code si sono create nei due percorsi alternativi tortuosi e rischiosi per i mezzi pesanti. Le vie di accesso sono quella del Bocco di Leivi e quella di San Martino del Monte. Nel frattempo con mezzi meccanici si sta cercando di liberare almeno una carreggiata.