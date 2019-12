Traversi, entro 2019 si decide su Aspi

Entro fine 2019 sarà convocato un Consiglio dei ministri per decidere sulla "caducazione della concessione ad Aspi". Lo afferma il sottosegretario al Mit Roberto Traversi stamani a Genova a margine della messa per Santa Barbara nei cantieri del Terzo Valico. "Penso che Aspi meriti una decisione determinata e soggettiva", dichiara aggiungendo che il Cdm interverrà anche sulla "revisione generale delle concessioni" autostradali".

E' una pratica che ha in mano il premier Conte - ha aggiunto Traversi -. Il Mit farà una proposta però è una decisione che sarà presa dal Consiglio dei ministri. Siamo arrivati alla conclusione. Quello che è successo è gravissimo, ci sono state vittime, solo per questo era necessario giungere a una conclusione dolorosa. Dalle indagini pare ci sia stato anche del dolo, la procura ha fatto trapelare qualcosa, mettendo nero su bianco che ci sono state mancanze gravi. Adesso bisogna correre perché questa situazione ne blocca altre, tra cui la Gronda".