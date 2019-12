Rubava a malati in ospedale, arrestato

Arrestato predone di pazienti ricoverati all'ospedale San Martino e all'istituto pediatrico Gaslini di Genova. In manette, dopo una indagine dei carabinieri della stazione di Quarto, è finito un uomo di 57 anni, originario di Crotone. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe messo a segno almeno cinque furti, mentre un sesto sarebbe stato solo tentato. Il ladro, è emerso dall'inchiesta, approfittava dell'orario di visita e si mescolava tra i parenti e approfittava di momenti di distrazione per frugare tra borse e cassetti lasciati incustoditi. Al Gaslini avrebbe derubato i genitori dei bambini ricoverati. In due occasioni ha anche usato i bancomat trovati dentro i portafogli e per questo è accusato anche di ricettazione.