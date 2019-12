Camion ribaltato dal vento, chiusa A10

A causa del forte vento di tramontana che sta soffiando a Genova con forza di burrasca, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla autostrada A10, fra Voltri ed Arenzano, per il ribaltamento di un camion telonato.

Il conducente è uscito illeso dall'abitacolo, complicate le operazioni di raddrizzamento del mezzo a causa delle condizioni meteo. L'autostrada è chiusa al traffico in direzione Savona.

Il vento di burrasca che soffia da nord su Genova ha creato disagi anche al porto. Da questa mattina sono ferme le operazioni portuali al terminal contenitori Sech, mentre il terminal Psa Genova Prà è operativo, tranne che per i container vuoti. La procedura funziona per gradi, fermando progressivamente le attività quando il vento, in base ai sistemi di monitoraggio in ciascun terminal, raggiunge valori limite: per prime si fermano appunto le operazioni sui vuoti e poi via via, se il vento aumenta, le altre attività, comprese le gru. Nessun problema per il momento all'aeroporto Cristoforo Colombo, dove le partenze e gli arrivi sono regolari.