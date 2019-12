Calcio: Ferrero, vicino rinnovo di Quagliarella

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - ''Manca poco al rinnovo di Quagliarella? Sì, esatto'': è l'annuncio del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a margine del Gran Galà del Calcio. E le difficoltà di Quagliarella di questo inizio stagione sono poca cosa: ''I grandi campioni fanno delle pause di riflessione e poi ripartono'', spiega Ferrero. Il presidente ha fiducia anche sul futuro della squadra che si è risollevata con l'arrivo di Ranieri: ''È un uomo di calcio, lo chiamo l'ultimo imperatore. È saggio, sa di calcio ed è più di un allenatore. È un uomo pacato e penso sia quello giusto per una squadra come la mia che aveva perso un po' di fiducia mentale''. Sul futuro societario invece, Ferrero preferisce non tornare sulla trattativa tramontata della cessione del club alla cordata capitanata da Vialli: ''Non voglio parlare più del caso Vialli.

Per me è un caso chiuso''. (ANSA).