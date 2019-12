Turismo: Liguria, in crescita in 4 anni

Tra luglio 2015 e giugno 2019 gli arrivi turistici in Liguria sono stati 18 milioni e 728mila, mentre le presenze sono state 60 milioni e 543mila. Nei 4 anni precedenti (luglio 2011-giugno 2015) erano stati 15milioni e 714mila gli arrivi e 54milioni e 217mila le presenze. "Nei 4 anni del nostro mandato il turismo è cresciuto del 19,18% sul fronte arrivi e dell'11,67 sulle presenze afferma in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Tutto questo nonostante questi non siamo stati anni facili per la Liguria. Si tratta di risultati che sono il frutto di un impegno costante e della ritrovata vitalità di questa terra, che era stufa di nascondersi e di chiudersi al turismo, ma anche, naturalmente, delle campagne di promozione e valorizzazione che hanno portato in giro per il mondo l'immagine della Liguria".