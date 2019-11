Serie B: Cosenza-Spezia 1-1

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Cosenza e Spezia 1-1 (1-0) nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. I gol sono stati messo a segno da Rivière dopo 38' di gioco, su assist di Baez, per i padroni di casa; da Ragusa per i liguri, su passaggio di Gudjohnsen, al 18' della ripresa.

Lo Spezia ha giocato dal 25' del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Ramos (doppio giallo). (ANSA).