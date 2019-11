a Genova laurea honoris a Paolo Clerici

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - La vestizione con la toga, fregiata dai colori di economia, accompagnata da un lungo applauso di una platea composta dal gotha dell'economia portuale genovese. È stato questo il momento principale della cerimonia di conferimento, della laurea honoris causa in Amministrazione, finanza e controllo a Paolo Clerici, presidente e amministratore delegato di Coeclerici, per il ruolo chiave svolto nel contesto nazionale e internazionale. Un imprenditore che "ha dato un respiro internazionale alle diverse attività del gruppo - ha sottolineato Paolo Comanducci, rettore dell'università di Genova - testimoniando, inoltre, la sinergia fra l'università e la realtà economica". L'imprenditore ha quindi tenuto una 'lectio magistralis' sull'avventura di un genovese che si è aperto al mondo. "Questo è un riconoscimento che la città ha dato a me - ha detto Clerici - come continuazione di quanto hanno fatto mio padre e mio nonno e, ovviamente, all'azienda che io rappresento".