Entella rientrato, riaperti due ponti

Sono stati riaperti al transito i ponti Comorga a Carasco e della Maddalena tra Chiavari e Lavagna chiusi ieri pomeriggio per la piena del torrente Lavagna e del fiume Entella. I due corsi d'acqua sono rientrati nei rispettivi alvei e la situazione è tornata alla normalità. Rimane chiusa a Riva Trigoso la via Gramsci per una vasta frana staccatasi dal sovrastante colle Bardi ieri sera nei pressi dell'entrata principale della Fincantieri. Nessun problema per l'accesso in fabbrica da parte dei 1.500 lavoratori che hanno avuto il solo disagio dei parcheggi visto che il blocco del transito ha di fatto tolto oltre cento posti auto. Il comune ha dato incarico a un geologo di valutare i pericoli dello smottamento staccatosi da una proprietà privata.