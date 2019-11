Commercianti pagano park per shopping

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 NOV - Il parcheggio per lo shopping natalizio lo pagano i commercianti. Accade alla Spezia dove da domenica 1 dicembre grazie a una convenzione tra Comune e Europa Park, la società che gestisce il parcheggio sotterraneo di piazza Europa, chi farà acquisti nei negozi del centro storico avrà la sosta gratuita garantita per tre ore, dalle 16 del sabato e per tutta la domenica. Le associazioni di categoria del commercio e i Centri integrati di via del centro storico acquisteranno, a un prezzo convenzionato di 40 centesimi ciascuno, i ticket sosta che i commercianti cederanno agli acquirenti che effettueranno una spesa minima di 20 euro. "Con questa iniziativa - ha spiegato l'assessore al commercio Lorenzo Brogi - sosteniamo il commercio cittadino. Fare acquisti nel centro città aiuta l'economica locale".