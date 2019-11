Val Nervia, acqua blocca transito auto

Una ondata di acqua e fango ha rischiato di travolgere stamani diverse auto che percorrevano la strada provinciale della Val Nervia dove nelle ultime ore ci sono state abbondanti piogge. All'improvviso la provinciale si è trasformata in un fiume in piena tra Isolabona e Dolceacqua e l'acqua mista a fango ha cancellato la carreggiata sfiorando le automobili che si sono subito bloccate evitando di essere trascinate a valle.

Allagamenti si registrano anche a Ventimiglia, in località Bevera, e in altre località dell'entroterra. Intorno alle 11.30, è uscito il sole in provincia di Imperia. Molte squadre di vigili del fuoco sono impegnate in Val Nervia per allagamenti e riferiscono che diversi corsi d'acqua sono al limite.