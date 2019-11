22 chili di droga in spalla, arrestato

La polizia ha arrestato un marocchino di 32 anni trovato con 22 chili di droga tra hashish e cocaina.

Gli investigatori del commissariato Prè si sono messi sulle sue tracce e hanno scoperto dove viveva, in un appartamento di Rivarolo. Gli agenti si sono appostati e hanno visto lo spacciatore che usciva dall'appartamento con un grosso sacco sulle spalle. A quel punto lo hanno fermato e gli hanno trovato 200 plance di hashish per un peso complessivo di oltre 20 chili, oltre a due pacchi con 2,2 kg di cocaina. Nell'appartamento, i poliziotti hanno trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente, compresa una macchina per il sottovuoto. La droga sequestrata, di ottima qualità, una volta tagliata e confezionata avrebbe rifornito il mercato del centro storico genovese. Il valore della droga è stato stimato in 130 mila euro: una volta tagliato avrebbe fruttato almeno 500 mila euro.