Segre: Genova,ok a cittadinanza onoraria

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Con un lungo applauso e il voto all'unanimità il Consiglio comunale di Genova ha approvato durante la seduta di oggi la delibera per l'assegnazione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. La proposta era partita da un ordine del giorno del consiglio poi recepito dalla delibera della giunta di centrodestra. Approvata anche l'immediata eseguibilità, in questo modo domenica 24 novembre il sindaco Marco Bucci conferirà la cittadinanza a Liliana Segre, che sarà a Genova per ritirare il Premio Primo Levi a Palazzo Ducale.