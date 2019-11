Ponte: De Micheli, cose inaccettabili

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - "E' del tutto evidente che chi ha in custodia un bene pubblico come una strada, un ponte, una galleria, deve sapere che sta svolgendo un ruolo pubblico che è molto di più di un qualunque altro lavoro. Se non si assume questa responsabilità o fa altro o la deve pagare". Lo ha detto il ministro dei trasporti e infrastrutture Paola De Micheli commentando le notizie sul rischio crollo per il ponte Morandi emerso nel 2014.

"Ho letto quello che avete letto voi, il contenuto di quello che ho letto è per me inaccettabile. Anche intellettualmente incomprensibile", ha detto De Micheli a proposito della presenza di un rappresentante del ministero alla riunione del 2015 in cui si evidenziò il rischio per il Morandi. "Detto ciò stiamo realizzando il rafforzamento e l'attuazione della nuova agenzia sulla sicurezza, che riguarda la sicurezza stradale e ferroviaria. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di dare il via all'agenzia e nominerò il capo tra poco", ha sottolineato.