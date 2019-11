Liguria,abolito superticket per under 18

' stato abolito in Liguria per gli under 18 il superticket di 10 euro sulle ricette. Lo ha deliberato la Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora alla Sanità Sonia Viale, nel 30esimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. L'esenzione entrerà in vigore entro un mese, dopo modifiche ai sistemi informatici delle aziende del sistema sanitario ligure. I possibili fruitori sono circa 100mila (fino a 6 anni c'è già l'esenzione). "Stiamo cercando di fare tutto il possibile per invertire un trend demografico - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - ad esempio aiutando le famiglie numerose e le giovani coppie che hanno un figlio, prevedendo un contributo per l'acquisto dei nuovi seggiolini anti abbandono per le auto oppure, ancora, con i voucher per gli asili nido e anche con l'abolizione del superticket sulle ricette per i minorenni". E' una scelta, dice Viale, "in linea con le altre iniziative adottate da questa Giunta a sostegno dei bambini e delle famiglie".